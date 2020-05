Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim: Sämtliche Kompletträder von zwei geparkten Autos entwendet - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Reifen mitsamt Felgen von zwei am Waldrand am Ende der Mühltalstraße geparkten Autos wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendet. Die Täter hatten die Autos angehoben und auf mitgebrachten Pflastersteinen "aufgebockt". Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen, die im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06221/45690 beim Polizeirevier Heidelberg-Nord zu melden.

