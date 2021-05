Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Spaichingen, Lkrs. Tuttlingen (22./23.05.2021) - Fahrzeuge mutwillig beschädigt

Spaichingen (ots)

Zwei Fälle von mutwilliger Sachbeschädigung wurden der Polizei in Spaichingen am Sonntag gemeldet. In der Zeit vom Samstag, 22.30 Uhr, bis Sonntag, 11.00 Uhr, wurde in der Wilhelmstraße der rechte Außenspiegel an einem grünen Renault Twingo abgerissen. An einem ebenfalls dort geparkten silbernen Audi A3 wurden beide Außenspiegel abgerissen. Bereits am 16.05.2021 kam es zu einer sinnlosen Sachbeschädigung am Renault Twingo. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier in Spaichingen unter der Telefonnummer 07424/93180 entgegen (AM).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell