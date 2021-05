Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Sachbeschädigung an Kfz (22.05.2021)

Konstanz (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden auf dem öffentlichen Parkplatz gegenüber der Stadtwerke Villingen (Goldenbühlstraße 2) insgesamt 4 Fahrzeuge durch eine bisher unbekannte Täterschaft mit einem spitzen Gegenstand vorsätzlich beschädigt. An einem schwarzen BMW 118, einem weißen VW Passat, einem braunen VW Golf und einem blauer Nissan Juke konnten an den Seiten und auf den Motorhauben tiefe Kratzer festgestellt werden. Es entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 10´000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche zur Tatzeit auf dem Parkplatz sachdienliche Beobachtungen gemacht haben. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Villingen unter Tel. 07721/601-0 gebeten.

