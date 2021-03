Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waghäusel - ein Leichtverletzter bei Auffahrunfall

Karlsruhe (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von geschätzten 40.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagnachmittag in Waghäusel. Ein 43-Jähriger fuhr gegen 15.00 Uhr mit seinem Pkw auf der Landesstraße 555 in Richtung Kronau. An der Einmündung zur Kreuzstraße sei er kurz abgelenkt gewesen und fuhr auf den vorausfahrenden, verkehrsbedingt abbremsenden Pkw eines 38-Jährigen auf. Durch den Aufprall verletzte sich der 38-Jährige leicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

