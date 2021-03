Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Linkenheim-Hochstetten - Einbruch in Postamt

Karlsruhe (ots)

Ein bislang Unbekannter ist am frühen Samstagmorgen in das Postamt in der Karlsruher Straße in Linkenheim gewaltsam eingedrungen.

Zwischen 04:15 Uhr und 06:30 Uhr hebelte der Eindringling gewaltsam die Eingangstür zum Postamt auf und verschaffte sich so Zutritt ins Innere. Ob der Dieb auf der Suche nach Wertgegenstände fündig wurde ist bislang unbekannt.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt bittet Zeugen die am frühen Samstagmorgen im Bereich der Karlsruher Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0721 967180 zu melden.

Marion Kaiser, Pressestelle

