Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (B 27 Rottweil

Landkreis RW) Verkehrsunfall mit Pferdetransporter (22.05.2021)

Konstanz (ots)

Am Samstag gegen 14:20 Uhr fuhr eine 21-jährige Frau mit einem Pferdetransporter (Lkw) von Schömberg in Fahrtrichtung Rottweil. Kurz vor Neukirch kam sie aufgrund eines Sekundenschlafs nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet mit ihrem Lkw in das unbefestigte Bankett. In der Folge kippte der Lkw nach rechts, rutschte eine ca. 3 Meter tiefe Böschung herunter und kam mit der rechten Fahrzeugseite auf dem angrenzenden befestigten Feldweg zum Liegen. Die Fahrerin und Beifahrerin wurden durch den Unfall nicht verletzt. Im Pferdetransporter befanden sich 3 Turnierpferde, welche lediglich leichte Abschürfungen erlitten. Ein verständigter Tierarzt begutachtete die Tiere und diese wurden vorsorglich einer Tierklinik zugeführt. Am Pferdetransporter entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100.000 Euro. Die Bergung des Lkw dauerte bis etwa 19:30 Uhr an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell