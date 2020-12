Polizei Mettmann

POL-ME: Erneuter Brand von Altpapiertonnen - Heiligenhaus - 2012097

MettmannMettmann (ots)

Am späten Freitagabend (18. Dezember 2020) brannten zwei Altpapiertonnen am Konrad-Adenauer-Ring in Heiligenhaus vollständig aus. Die Polizei geht von einer Brandstiftung aus und hat ein Strafverfahren eingeleitet. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 23:40 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Anwohner den Brand von zwei Altpapiertonnen, welche auf dem Gehweg in Höhe der Haus-Nummer 79 abgestellt waren. Die zuerst eingetroffenen Polizeibeamten führten erste Löschversuche durch, bis die zeitnah eingetroffene Feuerwehr den Brand vollständig bekämpfen konnte.

Erste Ermittlungen vor Ort führten zu keinerlei Rückschlüssen auf den Verursacher. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen kann eine Selbstentzündung ausgeschlossen werden. Die Polizei leitete ein Strafverfahren zu dem Brandgeschehen, dessen Schaden auf mehrere hundert Euro geschätzt wird, ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312 6150, in Verbindung zu setzen.

