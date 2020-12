POL-ME: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall - Ratingen - 2012094

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

Am Freitagmittag des 18.12.2020 gegen 13:30 Uhr befuhr eine 73 jährige Ratingerin mit ihrem Renault Twingo die Poststraße in Ratingen aus der Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Freiligrathring und wollte diesen bei Grünlicht zeigender Lichtzeichenanlage queren. Hierbei kollidierte sie im Kreuzungsbereich mit dem Smart einer 74 jährigen Düsseldorferin, die den Freiligrathring in Fahrtrichtung Europaring befuhr und laut mehrerer Zeugenaussagen vermutlich das Rotlicht der LZA missachtet hatte. In Folge der Kollision wurde der Smart auf die Seite geworfen und beide Fahrzeugführerinnen schwer verletzt. Ersthelfer richteten den Smart wieder auf und konnten die 74 jährige aus dem Fahrzeug befreien. Beide Frauen wurden in nahegelegene Krankenhäuser verbracht, wo sie stationär verblieben. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 10.000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich gesperrt.

