POL-ME: POL-ME: Papiercontainerbrand - Polizei sucht Zeugen - Ratingen - 201296

Am Sonntagabend (20.12.2020) kam es in Ratingen an der Stendaler Straße 5 zu einem Papiercontainerbrand. Die eingesetzte Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Der Metallbehälter wurde dabei beschädigt.

Das war geschehen:

Gegen 21:30 Uhr wurde ein aufmerksamer Zeuge aufgrund von Brandgeruch auf einen brennenden Papiercontainer aufmerksam. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Der Behälter wurde beschädigt, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 250 Euro.

Die Brandursache konnte bislang nicht geklärt werden. Auch gibt es keine Hinweise auf mögliche Verursacher.

Daher bittet die Polizei verdächtige Beobachtungen, die im Zusammenhang mit dem Brand stehen könnten, der Polizei Ratingen (02104 982-6210) mitzuteilen.

