POL-CUX: Verkehrsunfall zwischen Sattelzug und Pkw

Geestland/Krempel.

Geestland/Krempel. Am Donnerstagmorgen (05.11.2020) ereignete sich, gegen 09.00 Uhr, ein Verkehrsunfall in Krempel. Ein 58-jähriger VW-Fahrer aus der Gemeinde Wanna beabsichtigte, von der Straße Wolfsberg (Kreisstraße 17), nach links in die Ortsallee (Landesstraße 118) in Richtung Neuenwalde abzubiegen. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden und bevorrechtigten Sattelzug, welcher geradeaus aus Wanna kommend in Richtung Neuenwalde fuhr. Dessen Fahrer, ein 41-jähriger aus Loxstedt, konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem VW nicht mehr verhindern. Dieser prallte gegen das linke Vorderrad der Sattelzugmaschine. Bei dem Unfall wurde der 85-jährige Beifahrer im VW verletzt. Er wurde mit voraussichtlich leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der stark beschädigte VW musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Sattelzug blieb gering. Allerdings musste vor der Weiterfahrt das beschädigte Rad getauscht werden. Der Gesamtschaden wird auf 6.000 Euro geschätzt.

