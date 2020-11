Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht in Loxstedt

CuxhavenCuxhaven (ots)

Loxstedt. Am Dienstag (03.11.), zwischen 09:30 Uhr und 10:15 Uhr, ereignete sich in der Bahnhofstraße 35 auf dem dortigen Parkplatz einer Arztpraxis eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Pkw beschädigte einen parkenden BMW Gran Tourer in grau. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation in Loxstedt (04744-731660) oder der Polizei in Schiffdorf (04706-9480).

