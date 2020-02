Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Nach Vorfall im Bahnhof Rastatt/Bundespolizei sucht Zeugen

Rastatt (ots)

Bereits am 14. Februar gegen 15:00 Uhr soll es in der Unterführung im Bahnhof Rastatt zu einer Bedrohung gekommen sein. Demnach soll ein 19-jähriger iranischer Staatsangehöriger von einer männlichen Person jugendlichen Alters, unter Einsatz eines Taschenmessers bedroht worden sein. Als der 19-Jährige den Notruf wählte, soll sich der unbekannte Täter jugendlichen Alters, in dessen Begleitung sich eine weitere männliche Person befand, geflüchtet sein. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zu der möglichen Bedrohung oder zum bislang unbekannten Täter jugendlichen Alters machen kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg

Dieter Hutt

Telefon: 0781/9190-103

E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell