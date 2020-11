POL-CUX: Neuer Chef im Einsatz- und Streifendienst Cuxhaven

Polizeiinspektion Cuxhaven

Neuer Chef im Einsatz- und Streifendienst Cuxhaven

Cuxhaven.

Cuxhaven. Mit Ablauf des Monats Oktober endet für den Einsatz- und Streifendienst eine Ära. Der Erste Polizeihauptkommissar (EPHK) Karsten Schrader tritt in den Ruhestand. Seit Mai 2005 leitete Schrader, der in 42 Dienstjahren vorher zahlreiche andere Verwendungen in der Polizei innehatte, den ESD am Sitz der Polizeiinspektion. Mit über 18 Dienstjahren in der Funktion als Leiter ESD am Sitz der PI hat sich Karsten Schrader nicht nur um die Allgemeine Sicherheit der Cuxhavener Bevölkerung gekümmert, sondern als Ansprechpartner der Polizei auch das Thema "Sicherheit bei Veranstaltungen" begleitet und betreut. Aufgrund der Einschränkung durch die Corona-Pandemie fand die Verabschiedung nur in einem sehr kleinen Rahmen statt. Der Leiter der Polizeiinspektion Cuxhaven, Kriminaldirektor Arne Schmidt, schaute auf das bewegte dienstliche Leben von Karsten Schrader zurück und würdigte dessen Verdienste ausdrücklich.

Die Nachfolge von EPHK a. D. Schrader tritt mit Wirkung vom 01. November Polizeihauptkommissar Peter Oprowski an. Der 55-jährige ist bereits seit vielen Jahren als Dienstschichtleiter im ESD Cuxhaven eingesetzt und war Stellvertreter von EPHK a. D. Schrader.

"Ich freue mich, dass wir mit PHK Oprowski eine sehr gute Nachbesetzung dieses wichtigen Dienstpostens realisieren konnten. Erfahrung, Orts- und Personenkenntnis in Cuxhaven sowie Kontinuität in der Führung unserer Kolleginnen und Kollegen bleiben so weiterhin gewährleistet", resümiert der Leiter der Polizeiinspektion. PHK Oprowski ist nun für 65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einsatz- und Streifendienst der Polizeiinspektion verantwortlich.

