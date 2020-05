Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0301--Staatsschutz der Polizei Bremen ermittelt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen Zeit: 15.05. bis 17.05.20

Am Wochenende beschmierten Unbekannte einen Schaukasten vor einer Kirche in der Bremer Innenstadt mit Farbe. Im Viertel schmissen Täter die Scheiben eines Immobilienbüros ein und am Weserstadion kam es zu Farbbeutelwürfen gegen die Außenfassade. Der Staatsschutz der Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Täter sprühten mit roter Farbe an einen Kirchenschaukasten am Martinikirchhof ein Anarchiezeichen und brachten mit schwarzer Farbe Schriftzüge an. Die Polizei fragt: Wer hat von Freitagabend, 23 Uhr bis Samstagnachmittag, 16.45 Uhr im Bereich der Martinistraße verdächtige Beobachtungen gemacht?

Durch Steinwürfe wurden am Samstagabend gegen 18.30 Uhr die Fenster an der Hausfront eines Immobilienbüros in der Humboldtstraße beschädigt.

Drei vermummte und dunkelgekleidete Täter warfen in der Nacht zu Sonntag gegen 2.45 Uhr mehrere Farbbeutel mit grüner Farbe gegen die Fassade des Weserstadions sowie gegen ein Werbeplakat einer Immobilienfirma. Anschließend flüchtete das Trio unerkannt.

Die Polizei sucht in allen drei Fällen Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

