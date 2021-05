Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Autofahrer übersieht beim Abbiegen Radfahrer (21.05.2021)

Tuttlingen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Freitag gegen 7 Uhr auf der Stockacher Straße. Ein 60-jähriger Nissan X-Trail Fahrer bog nach links auf die Bodenseestraße ab und übersah hierbei einen entgegenkommenden 82-jährigen Radfahrer. Dieser stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu, die er in einem Krankenhaus behandeln lassen musste. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell