Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Sachbeschädigung an Schulgebäude (14./15.05.2021)

Blumberg (ots)

Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte Sachbeschädigungen an der "Realschule" in der Achdorfer Straße begangen. Unbekannte schälten mit einem scharfen Gegenstand die Rinde von einem Baum. Außerdem beschädigten sie eine Betonfliese, auf der sie augenscheinlich Feuerwerkskörper abbrannten. Dabei verursachten sie Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 500 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Blumberg, Telefon 07702 4779361, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell