Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen, Lkr. Rottweil) Einbruch in Bäckerei in der Hauptstraße - Polizei bittet dringend um Hinweise (20./21.05.2021)

Dunningen, Lkr. Rottweil (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind unbekannte Täter in eine Bäckerei mit Café an der Ecke Hauptstraße und Grabenstraße eingebrochen. Nach dem Aufhebeln der Glasschiebetür am Haupteingang der Bäckerei gelangten die Täter in das Gebäudeinnere. Im hinteren Bereich der Bäckerei öffneten der oder die Eindringlinge gewaltsam einen Schrank und erbeuteten daraus einen Kasseneinsatz mit Wechselgeld in Höhe von rund 150 Euro. Mit dem Kasseneinsatz und dem Bargeld erfolgte die Flucht wieder über die zuvor aufgebrochene Zugangstür. Die Polizei Schramberg hat entsprechende Ermittlungen wegen des Einbruchs eingeleitet und bittet dringend um Hinweise. Personen, die entsprechende Wahrnehmungen im Zeitraum von Donnerstagabend, 21 Uhr, bis Freitagmorgen, kurz vor 06 Uhr, im Bereich der Hauptstraße beziehungsweise an der Bäckerei gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schramberg (07422 2701-0) in Verbindung zu setzen.

