Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil, Lkr. Rottweil) Beim Ausparken abgestellten Renault auf dem Kaufhof-Parkplatz beschädigt - Polizei bittet um Hinweise (21.05.2021)

Zimmern ob Rottweil, Lkr. Rottweil (ots)

Vermutlich der Fahrer eines hellen oder weißen Autos hat am Freitagvormittag, in der Zeit zwischen 10 Uhr und 11 Uhr, beim Ausparken auf dem Kaufhaus-Parkplatz an der Raiffeisenstraße einen dort abgestellten Renault Megane beschädigt. Ohne sich um den angerichteten Schaden am Heck des Renaults in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt nun die Polizei Rottweil (0741 477-0) entgegen.

