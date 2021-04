Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lengerich - Zeugen gesucht

Lengerich (ots)

Am Montagnachmittag kam es auf dem Sallerweg in Lengerich zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 38-Jähriger war gegen 16 Uhr mit seinem Roller in Richtung Lengerich unterwegs, als in Höhe einer dortigen Bushaltestelle ein bislang unbekannter Radfahrer auf die Straße fuhr. Um eine Kollision zu verhindern, bremste der Rollerfahrer stark ab und kam zu Fall. Er wurde dabei schwer verletzt. Der Radfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch beim 38-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,66 Promille. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 zu melden.

