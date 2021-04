Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lähden - In Haus eingebrochen

Lähden (ots)

In der Nacht zu Montag sind bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Wachtumer Straße in Lähden eingebrochen. Sie entwendeten unter anderem Bargeld sowie Elektrogeräte. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei in Haselünne unter der Rufnummer (05961)958700 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell