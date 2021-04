Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Illegale Müllentsorgung

Geeste (ots)

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Sonntag und Montag an der Biener Straße illegal Müll entsorgt. Sie warfen Sperrmüll, alte Spielzeuge und Altkleider in die Berme zwischen den beiden Einfahrten zum Ferienhausgebiet an der Straße Am See. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell