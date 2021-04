Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Lathen

Dörpen - Radlader für Bankeinbruch gestohlen

Lathen / Dörpen (ots)

Nachdem es am frühen Morgen des 16. April zu einem spektakulären Einbruch in die Sparkassenfiliale an der Bahnhofstraße in Lathen gekommen ist, sucht die Polizei weiterhin Zeugen. Besonderes Interesse haben die Beamten an Hinweisen zum Diebstahl des zur Tat genutzten Radladers in Dörpen. Die bislang unbekannten Täter hatten sich zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagnacht Zugang zum Betriebsgelände einer Kompostierungsanlage an der Industriestraße Ost verschafft. Sie drangen in eine dortige Lagerhalle ein und entwendeten daraus einen Radlader der Marke Volvo. Mit dieser Arbeitsmaschine fuhren die Täter ins 16 Kilometer entfernte Lathen und nutzten sie für den Einbruch in die dortige Sparkasse. Gegen 3.40 Uhr drückten sie den Nachtbriefkasten unter Zuhilfenahme des Radladers aus der Gebäudefassade und lösten dabei die Alarmanlage aus. Ohne Beute gemacht zu haben, flüchteten sie unerkannt vom Tatort. Der angerichtete Sachschaden wir auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

