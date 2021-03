Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 25-jährige Taschendiebin ertappt

Lüdenscheid (ots)

Eine Angestellte und ein Kunde konnten am gestrigen Morgen eine mutmaßliche Taschendiebin festhalten.

Eine 79-jährige Lüdenscheiderin kaufte gegen 9.45 Uhr in einem Discounter an der Altenaer Straße ein. Plötzlich bemerkte die Geschädigte eine junge Frau, die ihr "sehr nahe kam". Als die Seniorin ihre Handtasche überprüfte, stellte sie fest, dass die junge frau ihr augenscheinlich soeben das Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen hatte und Richtung Ausgang flüchtete. Da die ältere Dame geistesgegenwärtig schrie, konnte die fliehende 25-jährige Diebin durch einen männlichen Kunden und eine Angestellte im Geschäft überwältigt und gestellt werden.

Die Diebin, die bereits polizeilich in Erscheinung getreten ist und ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, wurde zur Polizeiwache Lüdenscheid gebracht. Nach Vernehmung wurde sie gegen Mittag aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Sie muss sich nun wegen Diebstahls verantworten.

Die Polizei rät weiter zur Vorsicht beim Einkaufen: Die Zahl der Taschendiebstähle ist in den vergangenen Monaten stark nach oben gegangen. Tatorte sind immer wieder Discounter im ganzen Märkischen Kreis. Wertsachen sollten deshalb dicht am Körper getragen werden - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Die Handtasche in den Einkaufswagen zu stellen oder hinten an den Haken zu hängen, mag zwar bequem sein - ist aber viel zu unsicher. Die Taschendiebe gehen derart geschickt vor, dass sie meist unbemerkt auch in die Tasche greifen können, die an der Schulter hängt. Keinesfalls darf die PIN auf der Bankkarte oder auf einem Zettel im Portemonnaie notiert werden! Immer wieder kassieren Diebe dann am nächsten Geldautomaten noch einmal ab, bevor das Opfer den Diebstahl überhaupt bemerkt hat.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell