Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Polizei Rastede ++PKW-Fahrer kommt alkoholisiert von Fahrbahn ab++

Oldenburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, dem 18.02.2021, wurde die Polizei gegen 02:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B211 (Gemeinde Rastede, Ortsteil Loy) gerufen. Ein 44-jähriger PKW- Fahrer mit Wohnsitz im Saarland hatte die Bundesstraße aus Richtung Brake kommend befahren und war vor einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der einzige Insasse blieb unverletzt, am PKW entstand Totalschaden. Bei dem Fahrzeugführer wurde Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,89 Promille. Daraufhin wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Die Beamten stellten außerdem fest, dass der PKW nicht versichert war. Da der Fahrer keinen Führerschein mit sich führte, konnte dieser nicht sofort einbehalten werden. In dem sich nun anschließenden Strafverfahren muss der Beschuldigte jedoch mit der Entziehung der Fahrerlaubnis durch ein Gericht rechnen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell