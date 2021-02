Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Straßenraub am Pferdemarkt, Zeugenaufruf+++

Oldenburg (ots)

+++Straßenraub am Pferdemarkt, Zeugenaufruf+++ Am Mittwoch, den 17.02.2021, kommt es gegen 15.15 Uhr, am Pferdemarkt in Oldenburg, in Höhe des dortigen Grills, zu einem Raubdelikt. Nach bisherigem Ermittlungsstand entwenden zwei Täter aus der Geldbörse des 61jährigen Opfers aus Oldenburg Bargeld, nachdem sie vorher körperlich auf ihn eingewirkt haben. In Tatortnähe werden zwei Beschuldigte (ein 34jähriger Mann aus Oldenburg und ein 40jähriger Mann aus Wardenburg) festgestellt, die zwecks erkennungsdienstlicher Behandlung und Blutentnahme der Polizei beim Friedhofsweg zugeführt werden. Möglicherweise können Zeugen weitere Hinweise zum Tatgeschehen geben.

Zeugen melden sich bitte unter der Tel.-Nr. 0441/ 790-4115.

-189397-

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell