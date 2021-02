Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++WESTERSTEDE; Verkehrsunfall im Berufsverkehr mit erheblichen Verkehrsbehinderungen++

Oldenburg (ots)

Am heutigen Dienstag, gegen 07:05 Uhr, kommt es in Höhe der Autobahnauffahrt der Anschlussstelle Westerstede der A28 in Richtung Bremen zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen auf der stark frequentierten Ammerlandallee in Westerstede. Zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalles möchte der Unfallverursacher nach links auf die Autobahn fahren und übersieht dabei aus Unachtsamkeit den bevorrechtigten und entgegenkommenden Unfallgeschädigten. In der Folge kommt es zum frontalen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide beteiligten Personen werden vom Rettungsdienst Ammerland notfallmedizinisch versorgt. Ein Beteiligter wird vorsorglich einem Krankenhaus in Oldenburg zugeführt. An beiden Fahrzeugen entsteht jeweils ein wirtschaftlicher Totalschaden. Während der Verkehrsunfallaufnahme und der Bergung der beiden Fahrzeuge kommt es im Berufsverkehr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell