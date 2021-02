Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Sechs Jugendliche verschiedener Haushalte in einer Wohnung in Bad Zwischenahn angetroffen+++

Oldenburg (ots)

In den frühen Morgenstunden des vergangenen Samstages, dem 13.02.2021, wurde dem Polizeikommissariat Bad Zwischenahn gegen 3:15 Uhr eine Ruhestörung in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bad Zwischenahn gemeldet. Bei der anschließenden Überprüfung durch eine Funkstreifenwagenbesatzung wurden in der besagten Wohnung sechs Jugendliche im Alter zwischen vierzehn bis sechszehn Jahren aus verschiedenen Haushalten angetroffen. Dabei wurden weder Mund-Nase-Bedeckungen getragen noch Mindestabstände engehalten. Die Zusammenkunft wurde von den Polizeibeamten beendet und die Jugendlichen mitten in der Nacht von den Erziehungsberechtigten abgeholt. Gegen alle sechs Betroffenen wurden entsprechende Ornungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen die Nidersächsiche Corona-Verordnung sowie wegen des ruhestörenden Lärms eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell