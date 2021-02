Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Gartenlaube im Vollbrand

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Mülfort, 05.02.2021, 23:31, Dohrer Straße (ots)

In der Nacht vom 05.02.21 auf den 06.02.21 riefen mehrere Bürger bei der Feuerwehr an und meldeten eine Rauchentwicklung im Stadtteil Mülfort. Aus bisher ungeklärter Ursache brannte eine größere Gartenlaube in einem rückwärtigen Garten auf der Dohrer Straße.

Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte die Gartenlaube bereits in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr ging mit drei Trupps unter Pressluftatmern vor und konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Die Löscharbeiten waren aufwändig, da die Reste der Gartenlaube von Hand auseinander gezogen werden mussten um Glutnester abzulöschen. Die Einsatzstelle wurde abschließend mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Menschen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden.

Im Einsatz waren die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), die Einheit Rheydt der Freiwilligen Feuerwehr und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr. Die Polizei war ebenfalls vor Ort.

Einsatzleiter BA Justin Vogts

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell