Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Mopedfahrer verletzt

WormsWorms (ots)

Gestern, 18:00 Uhr wird ein 16-jähriger Motorradfahrer beim Zusammenstoß mit einen PKW in der Höhenstraße verletzt. Der 18-jährige Mercedesfahrer biegt von der Höhenstraße nach links in die Cornelius-Wilhelm-Straße ab, ohne den entgegenkommenden Jugendlichen auf seiner 125-er Yamaha durchfahren zu lassen. Der Zweiradfahrer stürzt bei der Kollision über die Motorhaube des PKW und wird hierbei leicht verletzt. Zur weiteren Behandlung wird er ins Klinikum gebracht. An seinem Moped entsteht Totalschaden. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 8000 Euro.

