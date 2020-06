Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200616.3 Itzehoe: Polizei nimmt Einbrecher fest

Itzehoe (ots)

In der Nacht zu heute hat die Polizei in Itzehoe zwei Heranwachsende festgenommen, die in Gartenlauben eines Kleingartengeländes eingebrochen waren. Beide Täter waren 19 Jahre alt und stammten aus Itzehoe.

Gegen 02.15 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis, dass in dem Kleingartengelände des Kleingartenvereins Itzehoe in der Waldstraße Einbrecher aktiv sein sollten. Eine Streife suchte daraufhin den Ort auf und nahm hier zwei junge Männer fest, die zunächst zu flüchten versuchten. Einer von ihnen trug hierbei ein Messer offen bei sich. Die 19-Jährigen gaben später an, angeblich mit Erlaubnis Gartenbuden geöffnet zu haben, was wenig glaubhaft klang. In wie vielen Häuschen die jungen Männer genau gewesen sind, bleibt zu klären. Beute machten sie offenbar keine.

Beide Festgenommenen waren alkoholisiert. Einer von ihnen pustete 0,96 Promille, der andere 1,12. Eine Bereitschaftsstaatsanwältin ordnete die Blutprobenentnahme bei beiden Personen an - die Beschuldigten werden sich nun wegen ihres nächtlichen Ausflugs strafrechtlich verantworten müssen.

