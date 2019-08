Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zwei Menschen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Kattenes (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr befuhr eine 20-jährige aus den Niederlanden die B 416 in Richtung Koblenz.In der Ortslage Kattenes kam sie aus Unachtsamkeit mit ihrem VW Golf nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen zwei auf dem Seitenstreifen geparkte Pkw. Dabei wurden die Unfallverursacherin und ihr Beifahrer leicht verletzt, an allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von etwa 30000 Euro.

