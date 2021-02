FW-MG: Maschinenbrand in Großdruckerei

Feuerwehr Mönchengladbach

Mönchengladbach-Flughafen, 01.02.2021, 07:21 Uhr, Grunewaldstraße (ots)

Am Morgen wurde die Feuerwehr durch die Meldung einer automatischen Brandmeldeanlage zu einer Großdruckerei alarmiert. Dort waren Teile einer Druckerstraße in Brand geraten. Die Mitarbeiter hatten bereits mehrere tragbare Schaum- und Kohlendioxidlöscher in die Maschine entleert und somit eine Ausbreitung des Brandes unterbinden können. Die Feuerwehrkräfte konnten durch den Einsatz eines C-Rohres und weiterer tragbarer Löschgeräte den Brand endgültig löschen. Durch Auslösung der Rauchabzüge konnten die betroffenen Hallenbereiche zügig entraucht werden. Die Einsatzstelle konnte dem Produktionsleiter übergeben werden. Der Brand blieb auf seinen Entstehungsort begrenzt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Im Einsatz waren die Kräfte der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), das Löschfahrzeug der FRW II (Holt), der Rettungsdienst und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Miguel Diaz-Wirth

