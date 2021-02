Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Kleinbrand im Haus Westland

Mönchgladbach-Gladbach, 04.02.2021, 09:59 Uhr, Europaplatz (ots)

Polizei und Mitarbeiter der NEW´ waren heute im leerstehenden Haus Westland unterwegs, um Gas-, Wasser- und Stromzähler auszubauen. Als die Fachkräfte der NEW´ in einen der leerstehenden Gebäudeteile gingen, sahen sie Rauch aus dem Keller kommen. Die Kollegen der Polizei riefen umgehend die Feuerwehr zu Hilfe. Ein mit Atemschutzgeräten ausgerüsteter Trupp ging in den dunklen Keller vor und fand dort, mit Hilfe einer Wärmebildkamera, mehrere Stapel brennender Zeitungen. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Die ehemaligen Geschäftsräume wurden anschließend mit einem Belüftungsgerät vom Rauch befreit, so dass die Arbeiten dort fortgeführt werden konnten.

Im Einsatz waren das Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), das Löschfahrzeug der FRW II (Holt), zwei Rettungswagen und ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Carsten Kommer

