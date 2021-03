Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Feuer am Kindergarten gemacht und Dreirad gestohlen

Altena (ots)

Wie jetzt bekannt wurde, haben Unbekannte in der Nacht vom 11.zum 12. März einen Außentisch des Kindergartens an der Gustav-Selve Straße durch Feuer beschädigt. Zudem nahmen die Unbekannten ein gelbes Dreirad der Fa. RABO mit. Zu ihrem Tun mussten die Täter einen ca. zwei Meter hohen Metallzaun überwinden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Altena entgegen.

