Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 80 Kilo Alteisen gestohlen

Iserlohn (ots)

Am gestrigen Mittwoch, gegen 8.30 Uhr, wurde der Diebstahl von ca. 80 kg Alteisen vom Gelände einer Firma an der Bassestraße angezeigt. Sachdienliche Hinweise zum Transportfahrzeug und den Dieben nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

