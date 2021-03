Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verschraubte Bremsleitung, funkende Batteriepole - Transporter stillgelegt

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Lüdenscheid (ots)

Der Fahrer eines Abschleppwagens wollte nur kurz in Lüdenscheid tanken, als ihn die Polizei am Mittwochnachmittag an der Herscheider Landstraße entdeckte. Den Beamten war schnell klar, dass sich das Tanken kaum mehr lohnen würde. Für die Fahrt zum Prüfstand reichte der Treibstoff noch.

Dort erklärte sich, warum weder Handbremse noch die linke Bremse der Hinterachse funktionierten: Der Bremsschlauch war gekappt und mit einer Holzschraube "abgedichtet". Selbst den leidgewohnten Beamten vom Verkehrsdienst verschlug es die Sprache. Faustgroße Rostlöcher klafften überall an der Karosserie und am tragenden Rahmen. Insgesamt listete der Sachverständige 100 Mängel auf und kommentierte: "Schlimmer geht es leider immer!"

Dem hatten die Polizeibeamten nichts mehr hinzu zu fügen und setzten die rollende Rostlaube sofort still. Der georgische Fahrer bezahlte anstandslos eine sogenannte Sicherheitsleistung von 210 Euro. Dem Halter wird ein Bußgeldbescheid über 300 Euro in seine Heimat geschickt.

Der nächste Schrottwagen ließ nicht lange auf sich warten: Am BAB-Zubringer Nord entdeckten die Polizeibeamten einen in Rumänien zugelassenen Kleintransporter. Ein Blick unter die Motorhaube zeigte, dass die verschraubten Batteriepole beim Starten Funken sprühten. Es gab diverse offenkundige Mängel: laienhafte Verschraubungen, nicht schließende Seitentür, fehlender Türgriff, Bremsleitung scheuert an Kardanwelle, Feststellbremse ohne Wirkung etc. Deshalb musste auch dieser Fahrer seinen Wagen auf den Prüfstand fahren. Der Sachverständige ergänzte die Mängelliste, auf der am Ende 59 Mängel standen. Darunter: Undichte Kraftstoffleitungen (direkt neben der funkenden Batterie), ausgeschlagene Lenkung, angerostete tragende Teile, schwerwiegende Mängel an der Betriebsbremse. Auch dieser Wagen wurde aus dem Verkehr gezogen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell