Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Einbruch in Einfamilienhaus

Tönisvorst-St. Tönis:Tönisvorst-St. Tönis: (ots)

Noch steht nicht fest, was Einbrecher neben einer Kamera in einem Einfamilienhaus auf der Akazienallee gestohlen haben. Die Diebe waren zwischen Mittwoch, 14:30 Uhr und Donnerstag, 10:45 Uhr auf noch ungeklärte Weise in das Haus eingedrungen und hatten die Räume durchsucht. Hinweise erbittet das KK 2 unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (1111)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell