Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental

Rhein-Neckar-Kreis: Hund reißt Leine aus Hand von Halterin und jagt Reh

Bammental (ots)

Am Sonntag gegen 18:00 Uhr nahm ein angeleinter Hund am Waldrand der Waldstraße die Witterung eines Rehs auf und zog plötzlich so fest an der Leine, dass die Halterin auf dem schneeglatten Waldboden stürzte und die Leine aus der Hand verlor. Der Hund rannte los, verfolgte das Reh und bekam es kurzzeitig zu fassen. Dem Reh gelang jedoch die Flucht. Wie schwer das Reh verletzt wurde, ist unklar. Ein Fehlverhalten der Hundehalterin ist nach Zeugenangaben nicht feststellbar.

Dennoch gilt:

Wer mit seinem Vierbeiner im Wald unterwegs ist, sollte stets wachsam sein. In den Wäldern Baden-Württembergs besteht keine generelle Leinenpflicht. Hundehalter müssen ihren treuen Begleiter jedoch ohne Leine sicher unter Kontrolle haben und unverzüglich zu sich rufen können. Ist das nicht der Fall, begehen die Halter eine Ordnungswidrigkeit.

Insbesondere während der Setz- und Brutzeiten ist darauf zu achten, dass wildlebende Tiere nicht durch Hunde gestört werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell