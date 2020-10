Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Vogelstang: Einbruch in Baustelle - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Vogelstang (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter in eine Baustelle im Stadtteil Vogelstang ein. Die Einbrecher durchtrennten zwischen Mittwoch, 19 Uhr und Donnerstag, 7 Uhr mit einer Flex die mit drei Schlössern versehene Stahlkette auf, mit der ein auf einer Baustelle in der Radeberger Straße abgestellter Baucontainer gesichert war. Daraus entwendeten sie verschiedene Werkzeuge, unter anderem zwei Kreissägen. Der Gesamtschaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell