Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim-Eschelbach/Rhein-Neckar-Kreis: VW-Multivan vom Gelände eines Autohändlers entwendet - Polizei sucht Zeugen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits am Mittwochabend gegen 23.10 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter vom Gelände eines Autohändlers in der Eichtersheimer Straße einen weißen VW MultivanT 6 im Wert von ca. 40.000 Euro. Die Täter hatten einen Bauzaun geöffnet und fuhren mit dem gestohlenen Auto über eine angrenzende Grünfläche und weiter in Richtung der Ortsmitte. Der Diebstahl wurde erst am Donnerstagnachmittag bemerkt. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei in Heidelberg zu melden.

