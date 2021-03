Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Aufmerksame Zeugin verhindert Taschendiebstahl

Schalksmühle (ots)

Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass eine 81-jährige Schalksmühlerin noch in Besitz ihrer Geldbörse ist. Das Opfer erledigte gestern, 9.55 Uhr, ihren Einkauf im Discounter an der Hülscheider Straße. Ihre Handtasche hin über dem Einkaufswagen. Der Nachrodterin (40) fielen zwei junge Frauen auf, die um die Seniorin herum gingen. Eine legte ihre Jacke über den Wagen der Frau und verwickelte sie in ein Gespräch. Die Ablenkung nutzte die Zweite und öffnete die Handtasche der Dame. Die Diebinnen bemerkten die Zeugin und verließen das Geschäft. Die Frauen waren schlank, ca. 165 cm groß, hatten glatte, lange Haare und trugen Gesichtsmasken. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen.

