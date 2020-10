Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Drei Einbrecher gefilmt

OverathOverath (ots)

Während drei Diebe in einen kombinierten Büro- und Lagerkomplex einbrachen, zeichneten Videokameras sie teilweise auf.

Die drei Täter schlugen gestern (29.10.) kurz nach Mitternacht (gegen 00:40 Uhr) Fensterscheiben des Gebäudes an der Straße Diepenbroich ein, in dem sich Büros von vier Geschädigten befinden. Anschließend durchsuchten die Diebe verschiedene Räume, Schreibtische und Schränke. Mit mehreren hundert Euro und einer Jacke von Wellenstein flüchteten die Unbekannten in Richtung Burghof. Alle drei Täter waren vermummt. Eine Person war auffallend korpulent und trug eine Jacke mit Reflektoren.

Die Videos werden zurzeit ausgewertet.

Die Polizei bittet Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 02202 205-0 zu melden. (gb)

