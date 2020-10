Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Radfahrerin nach Aggressionsdelikt gesucht

Bergisch GladbachBergisch Gladbach (ots)

Gestern (28.10.) gegen 14:19 Uhr ist es in der Dolmanstraße zu einem Vorfall zwischen einem Radfahrer und einer Radfahrerin gekommen, der von Zeugen beobachtet wurde.

Bislang sind weder die Personalien des Tatverdächtigen noch der Geschädigten bekannt.

Nach Zeugenangaben soll ein Mann auf seinem Fahrrad eine ältere Dame von ihrem Fahrrad getreten haben, als er in Richtung Lustheide auf dem Radweg an ihr vorbeifuhr. Anschließend sei der Mann in einem Mehrfamilienhaus in der Straße In der Taufe verschwunden.

Er wurde von den Zeugen mit einem Handy fotografiert.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Basecap, dunkler Jogginganzug, Bartträger, mehrere fehlende Zähne, Tätowierungen am Hals.

Die geschädigte Radfahrerin soll circa 65 bis 70 Jahre alt sein und graue Haare haben. Sie wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Es wurde eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie vorsätzlicher Körperverletzung geschrieben.

Wer weitere sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben kann, wendet sich bitte unter Tel. 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle, PHK Tholl

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell