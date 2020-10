Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Wohnungseinbruch

OverathOverath (ots)

Gestern Abend (28.10.), zwischen 18:00 und 21:15 Uhr, drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Alten Römerstraße in Marialinden ein.

Sie zerstörten das Fensterglas einer Terrassentür und durchsuchten mehrere Räume. Mit einem Bargeldbetrag im mittleren zweistelligen Bereich und einer Armbanduhr flüchteten sie unerkannt. Der Erkennungsdienst wurde für eine Spurensicherung angefordert.

Unter Tel. 02202 205-0 nimmt die Polizei mögliche Hinweise zu diesem Einbruch entgegen. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle, PHK Tholl

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell