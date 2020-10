Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Lkw-Scheibe eingeschlagen

Bergisch GladbachBergisch Gladbach (ots)

Unbekannte haben eine Autoscheibe einschlagen und ein Tabaketui gestohlen.

Ein 33-Jähriger aus Bergisch Gladbach hat am 27.10. gegen 18:30 Uhr einen Firmenwagen auf einem Parkplatz an der S-Bahnhaltestelle in der Damaschkestraße geparkt. Als er gegen 20:15 Uhr zu seinem Lkw zurückkehrte, musste er feststellen, dass die Scheibe der Beifahrertür des IVECO eingeschlagen worden war. Aus dem Lkw fehlte lediglich ein Etui gefüllt mir Tabak im Wert von etwa 5,00 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegen. (gb)

