POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.05.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Billigheim: Von der Fahrbahn abgekommen

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam Montagmorgen zwischen Sulzbach und Billigheim. Eine 80-jährige Frau fuhr gegen 10 Uhr mit ihrem Opel auf der Landesstraße in Richtung Billigheim, als sie vor einer Linkskurve nach rechts ins Bankett kam. Dort überfuhr sie mit ihrem Fahrzeug einen Leitpfosten mit Richtungstafel und kam anschließend in der angrenzenden Wiese an einem Baum zum Stehen. An dem Opel entstand Totalschaden in Höhe von zirka 5.000 Euro. Die Frau wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Verkehrszeichen entstand ein Schaden in Höhe von 200 Euro.

Mosbach: Unfall beim Ausparken

Beim Ausparken wurde Montagmorgen eine 74-jährige Frau in Mosbach leicht verletzt. Eine 51-jährige Frau wollte gegen 10 Uhr mit ihrem Mazda am Chateau-Thierry-Platz rückwärts aus einer Parklücke ausparken. Hierbei übersah sie jedoch die zu diesem Zeitpunkt hinter ihrem Fahrzeug laufende Fußgängerin. Es kam zum Zusammenprall und die 74-Jährige fiel zu Boden. Hierbei wurde diese leicht verletzt.

