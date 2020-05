Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.05.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Sattelbach/Schwarzach/Neunkirchen: Sportheime im Visier von Einbrechern

Unbekannte verschafften zwischen Sonntag und Montag Zutritt zu den gleich drei Sportheimen in der Region. Dabei verursachten die Personen Sach- und Diebstahlschäden in unterschiedlicher Höhe. In Sattelbach wurde die Türe des Gebäudes angegangen. Nachdem erfolglos versucht wurde die Türe mit einem Winkelschleifer zu öffnen und auch Aufhebelversuche fehlschlugen, warfen die Unbekannten den Glaseinsatz der Türe ein. Aus dem Gebäudeinnern wurden eine Kasse sowie ein Spendenball gestohlen. Der Schaden wird hier auf mindestens 2000 Euro geschätzt.

Ebenfalls zwischen Sonntagabend und Montag suchten bislang Unbekannte das Schwarzacher Clubhaus heim. Auch hier wurde ein Scheibe zerstört. Aus dem Raum entwendeten die Personen ein Notebook sowie eine Lautsprecherbox. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Eine offenstehende Tür meldete ein Zeuge am Montagmorgen am Neunkirchener SV-Vereinsheim. Eine Nachschau ergab, dass auch hier Einbrecher am Werk waren, die zwei Türen eingeschlagen hatten um in das Gebäudeinnere zu gelangen. Gestohlen wurden ein Flachbildschirm, ein Kaffeevollautomat sowie Bargeld.

Die Polizei hat in allen drei Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen der Einbrüche. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Einbrüchen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Hardheim: Kinder-Moto-Cross-Motorrad gestohlen

Ein auffälliges Kinder-Moto-Cross-Motorrad wurde zwischen 20. April und 4. Mai aus einem Schuppen in der Straße Am Hoffenbach in Hardheim gestohlen. Das orange-weiße Zweirad war in einem Schuppen abgestellt und ist nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Es trägt die Aufschrift Nitro Storm und hat einen Wert von mehreren hundert Euro. Zeugen, die den Diebstahl gesehen haben oder Hinwiese auf den Verbleib des Motorrads geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Hardheim, Telefon 06283 50540, zu melden.

Walldürn: 52-Jährige bei Unfall leicht verletzt - Fahrzeug fängt Feuer

Einem Tier wollte eine Autofahrerin am Montagmorgen, kurz vor 9 Uhr, auf dem Heidingsfelder Weg bei Walldürn ausweichen. Der Ausweichversuch endete neben der Fahrbahn, wo der Opel Vectra Feuer fing. Die Feuerwehr Walldürn löschte den Brand. Die Frau musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, da sie bei dem Unfall leicht verletzt wurde. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-1013

E-Mail: heilbronn.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell