Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Einbruch in ein Firmengebäude

Neubrandenburg (ots)

Im Zeitraum vom 10.09.2020 14:00 Uhr bis zum 11.09.2020 03:00 Uhr wurde in das Gebäude einer Lebensmittelfirma in der Straße 2. Steepenweg in Neubrandenburg eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude verschafft und in diesem weitere Türen gewaltsam geöffnet. In Büroräumen wurde zudem das Mobiliar durchsucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen haben die Täter nichts entwendet. Der Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht eingeschätzt werden.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensicherung vor Ort. Die Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahls wurden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg aufgenommen. Zeugen, die im besagten Tatzeitraum im Steepenweg auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen oder Tatfahrzeugen geben können, richten diese bitte an die Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

