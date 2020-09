Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl von zwei Wanderkajaks

Neustrelitz (ots)

Im Zeitraum vom 08.09.2020 bis 09.09.2020 wurden von dem Gelände einer Kanustation in 17252 Mirow, OT Granzow zwei Wanderkajaks entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich bislang unbekannte Täter auf das Gelände des Kanuverleihs begeben und zwei auf Bootsständern am Ufer liegende Wanderkajaks der Marke Prijon entwendet. Beide Kajaks waren rot, einmal Grizzly mit roten Bändern und dem Kennzeichen BAR-7154 V und einmal Kodiak mit schwarzen Bändern und dem Kennzeichen BAR-4278 V. Der Wert der beiden entwendeten Kajaks beträgt insgesamt mindestens 2.000 Euro.

Die Ermittlungen wegen Diebstahls wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz aufgenommen. Zeugen, die auffällige Personen in der Nähe des beschriebenen Kanuverleihs beobachtet haben oder Angaben zu möglichen Tatverdächtigen oder dem Verbleib der Kajaks geben können, richten diese bitte an die Polizei in Neustrelitz unter 03981-258 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

Rückfragen bitte an:

Diana Mehlberg

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell