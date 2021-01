Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Personenkontrolle - Verbotenes Messer sichergestellt

Dahn, Weißenburger Straße (ots)

Am Freitagabend gegen 19:50 Uhr wurde ein 27-jähriger Mann aus dem Kreis Südwestpfalz in der Weißenburger Straße in Dahn einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei konnte in dessen Brieftasche ein Einhand-/Faltmesser in Scheckkartenformat festgestellt werden. Da es sich hierbei um einen verbotenen Gegenstand im Sinne des Waffengesetzes handelt, wurde es sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. /pidn

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Dahn

Telefon: 06391-9160

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell